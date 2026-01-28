Napoli-Chelsea formazioni | c’è McTominay anche se acciaccato nel Chelsea Estevao in campo e Garnacho in panca

Questa sera si gioca la sfida tra Napoli e Chelsea. McTominay sarà in campo anche se ha qualche problema fisico, mentre nel Chelsea Estevao parte titolare e Garnacho siede in panchina insieme a Palmer. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi aspettano di vedere come si comporteranno le due squadre.

con Palmer. Le formazioni ufficiali di Napoli-Chelsea partita di Champions. Nessuna novità nella formazione di Conte. Gutierrez in panchina, in campo Olivera. Per il Chelsea in campo Estevao. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

