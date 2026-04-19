Che tempo che fa domenica 19 aprile | Conte e De Martino ospiti

Domenica 19 aprile, torna l’appuntamento con “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio e affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La trasmissione prevede la presenza di due ospiti, uno dei quali è l’ex presidente del consiglio. La puntata andrà in onda come di consueto, offrendo spazio a interviste e momenti di intrattenimento.

(Adnkronos) – Che tempo che fa torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In onda alle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+. Tra gli ospiti di oggi: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle e in libreria con 'Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia'. E il conduttore di 'Affari Tuoi' e prossimo direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, Stefano De Martino. E ancora: Zaynab Dosso, medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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