Questa sera su NOVE e discovery+ va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti ci sono Giuseppe Conte e Stefano De Martino, insieme a personaggi del mondo della politica, della televisione e della cultura. La puntata sarà trasmessa in diretta e proporrà un confronto tra vari protagonisti, offrendo spazio a diversi temi di attualità e intrattenimento.

Stasera nuova puntata del talk di Fabio Fazio su NOVE e discovery+: tra gli ospiti Giuseppe Conte e Stefano De Martino insieme a protagonisti di politica, TV e cultura per una serata in diretta ricca di contenuti. Stasera, domenica 19 aprile 2026, dalle 19:30 torna un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per una serata ricca di ospiti, attualità, cultura e spettacolo. Giuseppe Conte ospite: il nuovo libro e la sfida progressista Tra gli ospiti più attesi della puntata c'è il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che presenterà il suo nuovo libro Una nuova primavera.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Stefano De Martino e Giuseppe Conte super ospiti

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Non è così. Ne parleremo domani sera a Che tempo che fa. Basta con questa disinformazione, ogni anno muoiono più di 120 persone per mancanza di organi da trapiantare. x.com