(Adnkronos) – 'Che Tempo che Fa' torna oggi, domenica 1 febbraio, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di Fabio Fazio: in esclusiva tv Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion. Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata 'Lavoreremo da grandi'; Geolier, fresco d’uscita con l’album 'TUTTO È POSSIBILE', certificato disco d’oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno; Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di 'Only Fun – Comico Show', in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul NOVE.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Che Tempo che Fa

Oggi, domenica 21 dicembre 2025, torna l’appuntamento con

Che tempo che fa torna oggi, domenica 21 dicembre, con una puntata in vista del Natale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Che Tempo che Fa

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Christian De Sica e Lillo | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio: da Noah Wyle a Paolo Sorrentino; Che tempo che fa torna oggi con un divo hollywoodiano, un Premio Oscar e un Nobel.

Che Tempo che Fa, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni'Che Tempo che Fa' torna oggi, domenica 1 febbraio, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di Fabio Fazio: in esclusiva tv Alberto Trentini, liberato il 12 ... adnkronos.com

Che tempo che fa, che colpo di Fabio Fazio: porta in studio un ospite incredibile. E c'è anche una showgirl. Le anticipazioniChe tempo che fa, Fabio Fazio porta in studio un ospite d'eccezione: ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata ... affaritaliani.it

Alberto Trentini sarà a Che tempo che fa sul Nove Domani il cooperante veneziano sarà intervistato da Fabio Fazio #fabiofazio #albertotrentini #venezuela #maduro #trentini #fazio #chetempochefa #prigionia #veneto #venezia - facebook.com facebook

Che tempo farà nelle prossime 24-36 ore Maltempo in arrivo al Sud Italia e freddo moderato sulle zone orientali della Penisola. Nella serata di oggi rovesci sparsi in Toscana, Umbria e Alto Lazio. Piogge deboli-moderate su zone interne del Lazio e Marche s x.com