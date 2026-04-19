Nella giornata di calcio, l'Arezzo si impone con un risultato importante, mentre l'Ascoli mantiene il passo in vetta alla classifica. Il Perugia subisce una sconfitta e si allontana dalla zona alta. Il Forlì conquista una vittoria sul campo del Carpi, e la Samb torna a festeggiare in casa dopo sette mesi. La corsa ai vertici prosegue con alcune squadre che migliorano le proprie posizioni, mentre altre devono ancora fare i conti con le difficoltà.

Vincono entrambe, Arezzo e Ascoli. E così, a 90’ dal termine della stagione regolare, la vetta condivisa a quota 77 sorride un po’ di più ai toscani che restano padroni del proprio destino (per il vantaggio negli scontri diretti): semplificando, la squadra di Bucchi andrebbe in B domenica prossima battendo la Torres – che non è ancora salva – o comunque centrando un risultato non peggiore di quello dell’Ascoli a Campobasso (sicuramente quarto). Accompagnato da oltre 500 tifosi nel piccolo stadio di Pineto, l’Arezzo passa in scioltezza con un poker: sblocca alla mezz’ora Ionita (secondo gol di fila per il moldavo), raddoppio nella ripresa col...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che poker l'Arezzo, ma l'Ascoli non molla: continua la corsa a due in vetta. Tonfo Perugia

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