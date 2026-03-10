Ravenna ko | l' Ascoli continua a correre ma l' Arezzo resta a +4 Il Catania molla festa a Benevento

Nel girone B, l’Ascoli ha ottenuto una vittoria che permette di proseguire la sua corsa, mentre l’Arezzo mantiene un vantaggio di quattro punti. Il Catania ha perso la partita a Benevento, dove i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria. I toscani, invece, hanno battuto il Campobasso e hanno mantenuto invariato il distacco dalla vetta.

Ben sei i posticipi di questo lunedì, con diverse big in campo nei gironi B e C. Ecco quanto accaduto. Riparte la corsa dell'Arezzo: archiviato lo scivolone nell'infrasettimanale, la capolista torna con i tre punti da Campobasso grazie alla prodezza mancina di Iaccarino che trova l'angolino dopo aver dribblato due avversari. La squadra di Bucchi mantiene così 4 punti sul secondo posto, col vantaggio di una partita in meno (ha già riposato). In scia rimane solo l'Ascoli, che (pur senza D'Uffizi) vince d'autorità lo scontro diretto col Ravenna davanti a oltre 10mila spettatori: la quinta vittoria di fila della squadra di Tomei porta le firme di Gori e Galuppini su rigore, con la squadra di Mandorlini respinta adesso a meno 5 dal secondo posto e a meno 9 dalla vetta.