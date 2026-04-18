Nell’ultima giornata di campionato, l’Arezzo e l’Ascoli si sfidano per il primo posto. L’Arezzo gioca in casa contro la Torres, mentre l’Ascoli affronta in trasferta il Campobasso. La partita decisiva per stabilire la leadership si svolgerà al Comunale, con entrambe le squadre che puntano a una vittoria per assicurarsi la promozione. La sfida finale determinerà quale delle due si aggiudicherà il primo posto della classifica.

Tutto rimandato all’ultima giornata: Arezzo e Ascoli, sfida finale per il primato. Ultimi 90 minuti da dentro o fuori: al Comunale arriva la Torres, l’Ascoli va a Campobasso. Niente calcoli, solo nervi saldi. È tutto rimandato a domenica 26 aprile. L’Arezzo batte il Pineto per 4-1 e l’Ascoli supera il Guidonia per 1-0. Le due rivali restano appaiate al comando della classifica con 77 punti, ma con gli amaranto in vantaggio negli scontri diretti. Come già si sapeva dopo la gara di San Benedetto, restavano tre partite senza possibilità di fare calcoli: scendere in campo solo per vincere. E gli uomini di Bucchi, nel momento in cui dovevano dimostrare di essere quelli che hanno dominato il campionato, sono tornati a esserlo.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo corre, l’Ascoli rincorre (ma non molla): resa dei conti finale

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Una raccolta di contenuti

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