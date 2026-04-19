Dopo aver iniziato tre partite da titolare, Billy Gilmour non è stato più schierato in campo nelle ultime tre gare disputate dopo la pausa delle nazionali. Nei match successivi, lo scozzese è rimasto in panchina senza ricevere occasioni di giocare. La sua presenza in campo si è fermata dopo un breve periodo di utilizzzo regolare.

Che fine ha fatto Billy Gilmour? Negli ultimi tre match dopo la sosta delle Nazionali, lo scozzese non è mai sceso in campo. I Fab Four del Napoli (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay) hanno preso il sopravvento e Antonio Conte ha preferito più volte cambiare uno di loro quattro con Elmas o Alisson Santos a partita in corso. Gilmour, neanche dalla panchina. Il rendimento di Gilmour. Tre prestazioni più che positive contro Torino, Lecce e Cagliari dal primo minuto (le prime due giocate per intero) per sostituire Lobotka. Poi? Il nulla. Il centrocampista ex Brighton è stato fermato in questa stagione dalla pubalgia, saltando tre mesi di partite.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che fine ha fatto Billy Gilmour? Tre vittorie da titolare, poi la panchina fissa

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Che fine ha fatto Billy Gilmour Lo scozzese non gioca più, nonostante prestazioni positive contro Torino, Lecce e Cagliari. È un segnale di mercato Un problema fisico non dichiarato O semplicemente l’ostinazione su un progetto tattico — i Fab 4 tutti insie facebook