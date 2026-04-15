Recentemente, le tensioni tra i commentatori sportivi sono tornate a far parlare di sé. In un confronto acceso, uno dei protagonisti ha espresso sorpresa per l’aspetto di un altro collega, commentando in modo ironico sul suo stato. La discussione è poi proseguita con critiche rivolte anche a un altro commentatore, evidenziando un livello di animosità tra alcuni volti noti del panorama televisivo sportivo.

Che Fabio Caressa e la coppia Antonio Cassano e Lele Adani non si amino è chiaro ormai da tempo. Questa volta però i toni dello “scontro” si sono alzati di molto. Il giornalista di Sky Sport ha risposto all’ennesima provocazione dei due ex calciatori e conduttori, con Nicola Ventola, del format online di analisi calcistica “ Viva El Futbol “. Durante il programma Cassano ha attaccato Caressa, accusato dall’ex attaccante barese di spingere per avere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Nazionale italiana. “Io ho sentito uno schifo, faccio nome e cognome: Beppe Bergomi si candida per dare una mano – ha detto Cassano nel suo intervento – Ma non vi vergognate, la dignità non ce l’avete? Avete dignità zero”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Poveraccio che fine che ha fatto, ma così si è ridotto?”: Caressa risponde a Cassano. Poi attacca anche Adani

LEAO è LA UA***RA DI INSIGNE | Sentite cosa risponde ANTONIO CASSANO

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Argomenti più discussi: Cassano? Che fine che ha fatto. Adani lavora per un'azienda importante e insulta sul web. Caressa risponde sui social; Serie B, Venezia non scappa. Monza aggancia il Frosinone al secondo posto; Italia ripescata al Mondiale? Mi sembra molto difficile. Abodi sulla Nazionale; Mondiale 2026, scelti gli arbitri: Mariani guiderà la squadra italiana, Di Bello al VAR.

24 Mattino - Radio 24. . Il presidente americano Donald Trump continua nei suoi tipici “deliri”, mentre lancia il blocco navale sullo stretto di Hormuz. Trump se l’è presa con Bruce Springsteen e con Papa Leone XIV, considerato un poveraccio, annunciando ino - facebook.com facebook