Adani | Leao prestazione da 4 Poi però ha fatto il gol Non è un caso che il Milan vince alla fine

Durante la trasmissione 'Domenica Sportiva', Daniele Adani ha commentato la partita tra Cremonese e Milan, conclusa con un risultato di 0-2. Ha criticato la prestazione di Rafael Leao, attribuendogli un voto di 4, ma ha anche sottolineato che il suo gol al 94' ha contribuito alla vittoria finale della squadra. Adani ha evidenziato come il risultato finale rifletta l'andamento della partita.

"Leao fino alla fine ha fatto una prestazione da 4, però poi dopo ha fatto il gol. Ha chiuso la partita, però chiaramente la giocata è quella sul calcio d'angolo al 90'. Se il Milan vince contro il Lecce alla fine, vince a Pisa alla fine, vince a Cremona alla fine, contro la Roma segna nel secondo tempo, contro il Genoa alla fine. Vuol dire che non è un caso, qua ovviamente non scopro l'acqua calda, vuol dire che questa squadra ha dei valori interiori e ha un senso di attaccamento in quello che fa. Ed è molto credibile in quello che fa", ha esordito Adani. "Che può piacere o meno, però 57 punti sono segnati. 57 punti sono tantissimi....

