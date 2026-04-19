Che album Madame e Cosmo che noia Achille Lauro e Arisa Viva i Litfiba male Antonacci e Hunt Le recensioni

Ogni settimana, la scena musicale italiana si riempie di nuove uscite, tra album di artisti noti e debutti emergenti. Le recensioni evidenziano una varietà di generi e stili, con alcuni dischi che attirano maggiore attenzione rispetto ad altri. Tra le pubblicazioni recenti, ci sono lavori di artisti come Madame, Cosmo, Achille Lauro, Arisa, i Litfiba, Antonacci e Hunt, con giudizi diversi da parte della critica. La quantità di nuove uscite sembra superare la qualità percepita, creando una sovrabbondanza di proposte.