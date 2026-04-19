Che album Madame e Cosmo che noia Achille Lauro e Arisa Viva i Litfiba male Antonacci e Hunt Le recensioni
Ogni settimana, la scena musicale italiana si riempie di nuove uscite, tra album di artisti noti e debutti emergenti. Le recensioni evidenziano una varietà di generi e stili, con alcuni dischi che attirano maggiore attenzione rispetto ad altri. Tra le pubblicazioni recenti, ci sono lavori di artisti come Madame, Cosmo, Achille Lauro, Arisa, i Litfiba, Antonacci e Hunt, con giudizi diversi da parte della critica. La quantità di nuove uscite sembra superare la qualità percepita, creando una sovrabbondanza di proposte.
Quanti dischi, quanta abbondanza, quanta inutilità. Ecco, il muro incontro al quale la discografia italiana continua settimanalmente a schiantarsi in attesa che la bolla, finalmente, esploda. Nel frattempo noi assistiamo inermi a questo suicidio di massa che per fortuna, a prestare bene attenzione, porta anche diverse cose positive. Lo è certamente il nuovo disco di Madame, uno dei migliori dell’anno, un’opera che puzza di una meravigliosa verità. Nello stesso weekend è uscito il disco di Cosmo, l’ennesima sterzata di uno dei più genialoidi cantautori del circuito. Molto piacevole il disco di Michele Bravi, ottimo quello di Francamente. E sempre lo stesso weekend ci regala la versione deluxe dell’ultimo album di Achille Lauro, ma distinguere le canzoni è cosa assai complessa.🔗 Leggi su Open.online
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