Chardonnay aereo precipita in zona picnic | pilota salvato

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, un aereo leggero si è schiantato vicino a un’area picnic nella zona di Chardonnay. L’incidente ha coinvolto un singolo velivolo, che si è schiantato al suolo. Il pilota è stato estratto dalle macerie e soccorso sul posto. La zona è stata delimitata dalle autorità in attesa di ulteriori verifiche.

Un velivolo leggero si è schiantato contro il suolo nel pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026, nelle immediate vicinanze di un'area destinata al picnic nella località di Chardonnay. L'impatto, avvenuto precisamente alle ore 16:35, ha coinvolto il pilota del mezzo, che è stato immediatamente preso in carico dai soccorsi dopo l'accaduto. Intervento dei soccorsi e condizioni del pilota Le squadre di emergenza giunte sul posto hanno trovato l'uomo al comando del velivolo ancora cosciente, non .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chardonnay, aereo precipita in zona picnic: pilota salvato Notizie correlate Leggi anche: Quarrata: aereo ultraleggero precipita in un vivaio. Il pilota: “Mantenuto il controllo puntando su un’area verde” Gravissimo incidente aereo, elicottero precipita: morto il pilota, gravissimo il passeggero. Chi sonoUn grave incidente aereo ha sconvolto il pomeriggio di martedì 27 gennaio in contrada Olivola, nell’area del campo di aviazione di Benevento.