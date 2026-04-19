Chardonnay aereo precipita in zona picnic | pilota salvato

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, un aereo leggero si è schiantato vicino a un’area picnic nella zona di Chardonnay. L’incidente ha coinvolto un singolo velivolo, che si è schiantato al suolo. Il pilota è stato estratto dalle macerie e soccorso sul posto. La zona è stata delimitata dalle autorità in attesa di ulteriori verifiche.

Un velivolo leggero si è schiantato contro il suolo nel pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026, nelle immediate vicinanze di un'area destinata al picnic nella località di Chardonnay. L'impatto, avvenuto precisamente alle ore 16:35, ha coinvolto il pilota del mezzo, che è stato immediatamente preso in carico dai soccorsi dopo l'accaduto. Intervento dei soccorsi e condizioni del pilota Le squadre di emergenza giunte sul posto hanno trovato l'uomo al comando del velivolo ancora cosciente, non .🔗 Leggi su Ameve.eu

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