Gravissimo incidente aereo elicottero precipita | morto il pilota gravissimo il passeggero Chi sono

Da caffeinamagazine.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente aereo si è verificato a Benevento, coinvolgendo un elicottero. Il pilota ha perso la vita, mentre il passeggero è in condizioni critiche. L’evento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 gennaio in contrada Olivola, nel campo di aviazione della zona. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un grave incidente aereo ha sconvolto il pomeriggio di martedì 27 gennaio in contrada Olivola, nell’area del campo di aviazione di Benevento. Un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo per cause ancora da chiarire, provocando la morte di una persona e il ferimento gravissimo dell’altra. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando alcuni testimoni hanno assistito alla caduta del velivolo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi, facendo temere il peggio fin dai primi istanti. A bordo dell’elicottero si trovavano due uomini. La vittima è un 76enne originario di Airola, ex manager molto conosciuto nel Sannio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

