Quarrata | aereo ultraleggero precipita in un vivaio Il pilota | Mantenuto il controllo puntando su un’area verde
Un aereo ultraleggero ha perso il controllo e si è schiantato in un vivaio di Quarrata, causando grande spavento tra i passanti. Il pilota ha spiegato di aver mantenuto il comando e di aver puntato su un’area verde per ridurre i danni. L’incidente si è verificato vicino al campo di volo 'I Pinguini' di Santonuovo, e nessuno è rimasto ferito. Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti rapidamente.
Il pilota, unico occupante del velivolo, è rimasto illeso. Anche se logicamente spaventato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe accorto del problema tecnico subito dopo il decollo dall’aviosuperficie. Con una manovra d’emergenza decisiva, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo evitando i centri abitati e le strade trafficate, puntando verso l’area verde di un’azienda vivaistica. L’impatto con il terreno è stato attutito dalla vegetazione, limitando i danni al velivolo e garantendo l’incolumità del conducente, che ha riportato solo lievi contusioni e un forte stato di shock. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
