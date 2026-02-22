Quarrata | aereo ultraleggero precipita in un vivaio Il pilota | Mantenuto il controllo puntando su un’area verde

Un aereo ultraleggero ha perso il controllo e si è schiantato in un vivaio di Quarrata, causando grande spavento tra i passanti. Il pilota ha spiegato di aver mantenuto il comando e di aver puntato su un’area verde per ridurre i danni. L’incidente si è verificato vicino al campo di volo 'I Pinguini' di Santonuovo, e nessuno è rimasto ferito. Restano da chiarire le cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti rapidamente.