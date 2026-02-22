chanel totti commenta il divorzio dei suoi genitori e svela cosa ne pensa

Chanel Totti ha espresso il suo pensiero sul divorzio dei genitori, motivato dal fatto che la coppia ha deciso di separarsi dopo anni di convivenza. La ragazza ha condiviso di aver vissuto questa fase con molta maturità, aggiungendo di apprezzare l’impegno dei genitori nel mantenere un rapporto sereno. Ha anche raccontato come questa situazione abbia influenzato la sua quotidianità e i suoi sentimenti. Chanel ha concluso dicendo di rispettare la decisione, anche se non è stata facile da accettare.

In una recente intervista Chanel Totti commenta il divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel corso della chiacchierata, infatti, ha ammesso: “Non siamo né la prima né l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Ma essendo sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la nostra sorellina, essendo piccola”. “Abbiamo sostenuto entrambi, i figli devono stare vicino ai genitori nonostante tutto. In quei momenti c’eravamo solo noi“, ha concluso. Ma non solo, perché Chanel Totti al quotidiano ha anche confidato di sentirsi una persona normale e non avere assolutamente pensato a cosa fare da grande: “Sto studiando comunicazione, faccio l’università. 🔗 Leggi su Novella2000.it

