Il primo look estivo di Chanel Totti è con la canotta bianca da quasi 400 euro

Durante l'ultimo weekend caratterizzato da temperature elevate, Chanel Totti ha scelto di indossare una canotta bianca dal costo di circa 400 euro. L'occasione ha permesso di mostrare un look estivo che potrebbe diventare popolare nelle prossime stagioni. La scelta del capo si inserisce in un contesto di outfit casual e alla moda, perfetti per le giornate di sole.