Il primo look estivo di Chanel Totti è con la canotta bianca da quasi 400 euro
Durante l'ultimo weekend caratterizzato da temperature elevate, Chanel Totti ha scelto di indossare una canotta bianca dal costo di circa 400 euro. L'occasione ha permesso di mostrare un look estivo che potrebbe diventare popolare nelle prossime stagioni. La scelta del capo si inserisce in un contesto di outfit casual e alla moda, perfetti per le giornate di sole.
Chanel Totti ha approfittato dell'ultimo weekend caldo e soleggiato per anticipare l'estate 2026 con un look che di sicuro farà tendenza. Il capo chiave? La canotta bianca iper griffata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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