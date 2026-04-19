Cesena piange la custode dei codici | addio a Paola Errani

A Cesena si piange la perdita di Paola Errani, custode dei codici e figura fondamentale per la tutela del patrimonio storico della città. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che si stringe intorno alla memoria di una donna impegnata nella conservazione e valorizzazione dei documenti storici. La sua presenza è stata un punto di riferimento per studiosi e appassionati del patrimonio locale.

La comunità di Cesena si connette oggi al ricordo di una figura centrale per la salvaguardia del patrimonio storico locale, dopo la scomparsa di Paola Errani. La professionista, che ha dedicato quasi quattro decenni di carriera alla Biblioteca Malatestiana, ha lasciato un vuoto profondo tra i custodi della memoria cittadina, avendo ricoperto ruoli di altissima responsabilità fino al 2019. Il valore della custodia storica e l’impatto sulla memoria collettiva. Per venti anni, l’attenzione di Paola Errani si è concentrata specificamente sulla protezione dei codici antichi, un compito che richiede non solo competenze tecniche, ma una dedizione costante verso la materia storica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena piange la custode dei codici: addio a Paola Errani Notizie correlate Archi piange Luciano Cama: addio al commerciante custode di storie e ricordi del quartiere.La notizia della scomparsa di Luciano Cama ha scosso profondamente Archi, un quartiere situato nella zona nord di Reggio Calabria. Addio a Paola Refice, custode dell’arte e della memoria di Piero della FrancescaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Contenuti utili per approfondire Cesena, è morta Paola Errani, signora della Malatestiana e dei suoi codiciSi è spenta all’età di 68 anni, al termine di una malattia implacabile, Paola Errani, una delle colonne storiche della Biblioteca Malatestiana, ... corriereromagna.it Cesena e la Malatestiana piangono Paola ErraniÈ morta Paola Errani, colonna della Biblioteca Malatestiana. Aveva 68 anni. corrierecesenate.it