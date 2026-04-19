Cesate i ranger dei cestini | caccia ai rifiuti abbandonati

A Cesate sono stati chiamati “ranger dei cestini” per il loro ruolo nel monitorare e segnalare i rifiuti abbandonati. Alcuni cittadini scattano fotografie e condividono le immagini sui social network, mentre altri indicano i cestini pieni come motivo di abbandono. La presenza di contenitori sovraffollati è stata segnalata come un problema di lunga data nel paese, con diverse reazioni da parte degli abitanti.

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