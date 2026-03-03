E’ caccia ai furbetti dei rifiuti

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno intensificando le operazioni contro chi abbandona rifiuti in modo illecito. Sono state avviate diverse attività di controllo per individuare e sanzionare chi scarica materiali senza autorizzazione. Le forze dell’ordine stanno monitorando aree pubbliche e private, e sono stati eseguiti controlli su diversi veicoli sospetti. Le investigazioni continuano per identificare i responsabili di queste pratiche illegali.

Prosegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi alla collettività. Spiccati da gennaio ad oggi decine di verbali sanzionatori da parte della Polizia Locale a carico di soggetti individuati, grazie ai controlli ed alle immagini della videosorveglianza, dopo aver abbandonato sacchi di immondizia in aree periferiche della città e non aver eseguito il corretto conferimento nelle isole ecologiche o nei cassonetti, all’esterno dei quali in molti casi vengono lasciati. Inoltre, si registrano fra i contravventori alle regole numerosi residenti di Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e8217 caccia ai furbetti dei rifiuti
© Ilrestodelcarlino.it - E’ caccia ai furbetti dei rifiuti

Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli"L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta.

Leggi anche: Lotta ai furbetti dei rifiuti. Incastrato un imprenditore

Aggiornamenti e contenuti dedicati a E’ caccia ai furbetti dei rifiuti

Temi più discussi: E’ caccia ai furbetti dei rifiuti; Ascoli, tributi, caccia ai 3.320 furbetti: riscossione diretta dei crediti. Mancati introiti per 2,7 milioni l’anno; Affitti brevi, Riviera al setaccio: i vigili vanno a caccia di abusi; Furbetti del Cup, diktat della Regione: Monitorare gli elenchi dei pazienti. Caccia a chi trucca le liste di attesa.

e caccia ai furbettiE’ caccia ai furbetti dei rifiutiProsegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi ... ilrestodelcarlino.it

e caccia ai furbettiAffitti brevi, Riviera al setaccio: i vigili vanno a caccia di abusiA Chiavari nel 2025 oltre 330 verifiche e 48 diffide per mancata esposizione del codice di identificazione. A Santa corsi di formazione per la polizia ... ilsecoloxix.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.