E’ caccia ai furbetti dei rifiuti

Le autorità stanno intensificando le operazioni contro chi abbandona rifiuti in modo illecito. Sono state avviate diverse attività di controllo per individuare e sanzionare chi scarica materiali senza autorizzazione. Le forze dell’ordine stanno monitorando aree pubbliche e private, e sono stati eseguiti controlli su diversi veicoli sospetti. Le investigazioni continuano per identificare i responsabili di queste pratiche illegali.

Prosegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi alla collettività. Spiccati da gennaio ad oggi decine di verbali sanzionatori da parte della Polizia Locale a carico di soggetti individuati, grazie ai controlli ed alle immagini della videosorveglianza, dopo aver abbandonato sacchi di immondizia in aree periferiche della città e non aver eseguito il corretto conferimento nelle isole ecologiche o nei cassonetti, all’esterno dei quali in molti casi vengono lasciati. Inoltre, si registrano fra i contravventori alle regole numerosi residenti di Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ caccia ai furbetti dei rifiuti Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli"L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta. Leggi anche: Lotta ai furbetti dei rifiuti. Incastrato un imprenditore Aggiornamenti e contenuti dedicati a E’ caccia ai furbetti dei rifiuti Temi più discussi: E’ caccia ai furbetti dei rifiuti; Ascoli, tributi, caccia ai 3.320 furbetti: riscossione diretta dei crediti. Mancati introiti per 2,7 milioni l’anno; Affitti brevi, Riviera al setaccio: i vigili vanno a caccia di abusi; Furbetti del Cup, diktat della Regione: Monitorare gli elenchi dei pazienti. Caccia a chi trucca le liste di attesa. E’ caccia ai furbetti dei rifiutiProsegue la lotta ed il contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, azioni ingiustificate e ingiustificabili che creano non pochi problemi ... ilrestodelcarlino.it Affitti brevi, Riviera al setaccio: i vigili vanno a caccia di abusiA Chiavari nel 2025 oltre 330 verifiche e 48 diffide per mancata esposizione del codice di identificazione. A Santa corsi di formazione per la polizia ... ilsecoloxix.it Un caccia militare statunitense è precipitato nella zona di Al Jahra, in Kuwait. Nel video diffuso in rete si vede un pilota che si salva lanciandosi con il paracadute. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha citato diversi aerei militari Usa coinvolti, precisando che tut - facebook.com facebook Male oggi i mercati dopo guerra #Iran , tre caccia Usa abbattuti da difesa Kuwait per errore, Trump manda altre truppe mentre il conflitto si allarga inevitabilmente seguite aggiornamenti podcast Riottoso x.com