Al momento, il nuovo asilo nido comunale non ha ancora un gestore. La gara pubblica, organizzata da un consorzio, ha ricevuto una sola offerta, che però è risultata inammissibile. Di conseguenza, non sono state adottate le decisioni finali per l’affidamento della gestione, e si attende di comprendere i prossimi passi da intraprendere. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Niente da fare. Per il momento il nuovo asilo nido comunale non ha un gestore. La gara, gestita da Consorzio.it su incarico del Comune, per l’affidamento quinquennale della gestione della struttura di via Spini, a partire dall’anno educativo 2026-2027, non ha avuto alcun vincitore. A parteciparvi è stato un solo soggetto, una cooperativa sociale, ma secondo quanto riportato nel verbale redatto da Consorzio.it, in base alla documentazione prodotta la formulazione dell’offerta economica è risultata inammissibile: "In sede di analisi dell’offerta economica presentata si è rilevato che le tariffe proposte risultano in aumento rispetto alla base d’asta fissata dalla lex specialis".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cercasi gestore per l’asilo. L’unica offerta in gara è risultata inammissibile

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