Piscina di Vernio cercasi gestore | Scarsi risultati e problemi tecnici

Il Comune di Vernio ha pubblicato un avviso sul proprio sito per cercare un nuovo gestore della piscina comunale. La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 4 maggio. La struttura ha riscontrato negli ultimi mesi scarsi risultati e alcuni problemi tecnici, motivo per cui si è deciso di affidarne la gestione a una nuova impresa o associazione.

C’è tempo fino al 4 maggio per presentare la propria candidatura per gestire la piscina comunale di Vernio e l’avviso è sul sito del Comune. L’annuncio è del Comune di Vernio e apparso anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi, ma ha fatto molto discutere, sui social, la scelta di trovare un nuovo gestore all’ultimo minuto, vista l’imminente apertura stagionale. Le perplessità partono da un’evidenza che riporta al passato, ovvero bandi per la ricerca di un gestore pubblicati all’ultimo minuto, con conseguenze sulla data di apertura della piscina che talvolta è stata fruibile solo a stagione inoltrata. Dal Comune di Vernio spiegano che i motivi che hanno portato alla pubblicazione del bando solo adesso sono legati ai tempi in cui sono venuti a conoscenza della volontà dell’attuale gestore di non continuare con la convenzione in atto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina di Vernio, cercasi gestore: "Scarsi risultati e problemi tecnici" Impianto di compostaggio: nuovo bando, cercasi gestoreL’Amministrazione di Stefano Zanelli ci riprova, a un anno dal buco nell’acqua della prima procedura di project financing e soprattutto dalla crisi... Stagione estiva senza piscina. Rescisso il contratto col gestore: "Inizieremo i lavori per sistemarla"Stagione estiva senza piscina a Castiglion Fiorentino, ma con la promessa di un impianto rinnovato per il futuro.