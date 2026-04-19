C’era una volta…Pinocchio | in scena con Oida

Lo spettacolo “C’era una volta… Pinocchio” si è svolto al Teatro Petrarca di Arezzo, chiudendo la rassegna organizzata da Oida. L’evento, un concerto-spettacolo dedicato a Collodi nel bicentenario della nascita, si è tenuto alle 18 di oggi. La rappresentazione ha celebrato il celebre personaggio attraverso una performance che unisce musica e teatro, attirando un pubblico presente in sala.

Arezzo, 19 aprile 2026 – Lo spettacolo “C’era una volta. Pinocchio” chiude la rassegna di Oida al Teatro Petrarca di Arezzo: il concerto-spettacolo, omaggio a Collodi nel duecentesimo anniversario della sua nascita, è in programma oggi alle 18.30, terzo e ultimo appuntamento del cartellone con cui l’Orchestra Instabile di Arezzo festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Sul palco, ancora una volta sotto la direzione di Alessio Tiezzi, Oida intreccerà musica e narrazione insieme alle voci recitanti di Noidellescarpediverse, Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani, in un progetto originale pensato per pubblici di tutte le età. Al centro...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’era una volta…Pinocchio: in scena con Oida Notizie correlate Domenica 19 aprile Oida torna al Petrarca con “C’era una volta… Pinocchio”Arezzo, 17 aprile 2026 – Manca ormai poco al terzo e ultimo appuntamento della rassegna con cui OIDA festeggia i suoi primi dieci anni di attività al... Musica e narrazione, Oida chiude al Petrarca con PinocchioArezzo, 13 aprile 2026 – Sarà “C’era una volta… Pinocchio” a chiudere la rassegna di OIDA al Teatro Petrarca di Arezzo: il concerto-spettacolo,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Domenica 19 aprile Oida torna al Petrarca con C’era una volta… Pinocchio; Festival dell'Equilibrio: accademici, pensatori, ricercatori e artisti si interrogano sui grandi temi del nostro tempo. C'era una volta Pinocchio al Petrarca, Foiano in fiore, Piacere Marciano!; Lucia Poli, la Signora del teatro: Adesso recito per Benni; Fiera di San Torello, Pinocchio a teatro con Oida, escursioni: cosa fare oggi. C’era una volta... Pinocchio in scena con OidaOggi appuntamento al teatro Petrarca con l’orchestra e Noidellescarpediverse. msn.com Domenica 19 aprile Oida torna al Petrarca con C’era una volta… PinocchioMusica e narrazione con Noidellescarpediverse per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna al Petrarca dei dieci anni dell’Orchestra ... lanazione.it È bellissimo! Abbiamo portato Pinocchio alla Casina Vanvitelliana. Questa è l’ultimo burattino di legno originale, così come immortalato nello storico film di Luigi Comencini. E tratto dall’omonimo famosissimo romanzo di Carlo Collodi. Tra i film più noti e visti i facebook