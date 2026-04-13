Il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà domenica 19 aprile alle 18 il concerto-spettacolo

Arezzo, 13 aprile 2026 – Sarà “C’era una volta. Pinocchio” a chiudere la rassegna di OIDA al Teatro Petrarca di Arezzo: il concerto-spettacolo, omaggio a Collodi nel duecentesimo anniversario della sua nascita, è in programma domenica 19 aprile alle 18.30, terzo e ultimo appuntamento del cartellone con cui l’Orchestra Instabile di Arezzo festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Sul palco, ancora una volta sotto la direzione di Alessio Tiezzi, OIDA intreccerà musica e narrazione insieme alle voci recitanti di Noidellescarpediverse, Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani, in un progetto originale pensato per pubblici di tutte le età....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e narrazione, Oida chiude al Petrarca con Pinocchio

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Anna Tifu & Oida: Vivaldi Reloaded al teatro PetrarcaArezzo, 11 aprile 2026 – Stasera entrano nel vivo i concerti di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività.