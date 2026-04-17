Domenica 19 aprile, l’associazione Oida torna sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo con lo spettacolo “C’era una volta… Pinocchio”. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna che celebra i dieci anni di attività dell’organizzazione, iniziata con altre rappresentazioni e incontri nel corso delle settimane precedenti. La serata conclude un ciclo di eventi teatrali e culturali promossi dall’associazione nella città toscana.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Manca ormai poco al terzo e ultimo appuntamento della rassegna con cui OIDA festeggia i suoi primi dieci anni di attività al Teatro Petrarca di Arezzo. Domenica 19 aprile alle 18.30 va in scena “C’era una volta. Pinocchio”, concerto-spettacolo dedicato a pubblici di tutte le età, che intreccia musica e narrazione in un omaggio a Collodi nel duecentesimo anniversario della sua nascita. Sul palco, ancora una volta sotto la direzione di Alessio Tiezzi, l’Orchestra Instabile di Arezzo sarà affiancata dalle voci recitanti di Noidellescarpediverse, Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani. Al centro dello spettacolo c’è “...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 19 aprile Oida torna al Petrarca con “C’era una volta… Pinocchio”

Notizie correlate

Musica e narrazione, Oida chiude al Petrarca con PinocchioArezzo, 13 aprile 2026 – Sarà “C’era una volta… Pinocchio” a chiudere la rassegna di OIDA al Teatro Petrarca di Arezzo: il concerto-spettacolo,...

Oida, aperte le prevendite per i tre concerti al Teatro PetrarcaArezzo, 5 marzo 2026 – Entrano nel vivo i concerti di OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività: una...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Musica e narrazione, Oida chiude al Petrarca con Pinocchio; Arezzo omaggia la fotografia vintage: domenica 19 aprile torna Foto Antiquaria; Educazione stradale con i Carabinineri di Bibbiena; Musica e narrazione Oida chiude al Petrarca con Pinocchio.

Musica e narrazione, Oida chiude al Petrarca con PinocchioDomenica 19 aprile alle 18.30 al Teatro Petrarca il terzo e ultimo appuntamento della rassegna per i dieci anni dell’Orchestra, insieme a Noidellescarpediverse ... msn.com

SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE LIVE DA LAS VEGAS - IL PREMIUM LIVE EVENT PIÙ ATTESO DELL’ANNO: WWE WRESTLEMANIA 42 PER LA PRIMA VOLTA SU NETFLIX! Dalla mezzanotte italiana, con il commento firmato da “Il Godzilla” Luca Fran - facebook.com facebook

: domenica in Inghilterra ci si gioca tanto, Pep contro il suo allievo Arteta Segui #ManchesterCityArsenal in diretta alle ore 17.30 su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #PremierLeague #SkyPremier x.com