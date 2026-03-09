Venezia ospita l’assemblea dei porti | nuove sfide

Si è svolta questa mattina a Venezia l'assemblea generale di Assoporti, il primo incontro nazionale degli associati tenutosi fuori dalla capitale. I presidenti delle autorità portuali italiane si sono riuniti per definire strategie comuni in un momento di forti tensioni internazionali e di profonda trasformazione normativa del settore. L'incontro, ospitato dall'Autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia, ha la presenza dei vertici che gestiscono gli scali nazionali, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento necessario per affrontare le nuove sfide economiche e geopolitiche. Il presidente Roberto Petri ha sottolineato come il sistema debba operare come un'unica entità strategica per mantenere la competitività nel Mediterraneo.