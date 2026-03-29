Giornalisti siciliani in assemblea ad Agrigento tra crisi del settore e nuove prospettive | approvato il bilancio

Un'assemblea di giornalisti si è svolta ad Agrigento, affrontando le sfide del settore dell'informazione e le possibili nuove opportunità. Durante l'incontro, è stato approvato il bilancio e sono stati discussi i problemi legati alla crisi economica che interessa la professione, con un calo delle richieste di iscrizione all'albo dei giornalisti.

Le difficoltà del sistema dell’informazione rendono oggi più che mai incerto il futuro dei giornalisti, al punto tale che persino il numero di richieste di iscrizione all’Albo è in calo. Questi e altri temi - dalla deontologia alla formazione professionale continua, dall’uso dell’intelligenza artificiale nelle redazioni fino al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, fermo ormai da dieci anni - sono stati al centro della relazione del presidente dell’Ordine regionale, Concetto Mannisi, nel corso dell’assemblea dei giornalisti siciliani che si è svolta ieri ad Agrigento. L’assemblea, presieduta dal consigliere... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giornalisti siciliani in assemblea ad Agrigento tra crisi del settore e nuove prospettive: approvato il bilancio Articoli correlati Giornalisti della Campania: approvato il Bilancio all’unanimitàL’Assemblea dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. Leggi anche: Stefani: "Approvato bilancio regionale del Veneto, persona al centro e no nuove tasse" – Il video Una raccolta di contenuti su Giornalisti siciliani Temi più discussi: L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia si riunisce ad Agrigento: approvati i bilanci e premiati i veterani dell’informazione; Sciopero per il contratto, il Cdr TgrRai Sicilia Compatti per difendere l’informazione dei cittadini ed i contratti dei futuri cronisti; La biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana acquisita l’intera collezione di ‘I Love Sicilia’; I 20 anni di I Love Sicilia, le celebrazioni a palazzo dei Normanni e a villa Tasca. Giornalisti siciliani in assemblea ad Agrigento tra crisi del settore e nuove prospettive: approvato il bilancioDalla deontologia alla formazione professionale continua, dall’uso dell’intelligenza artificiale nelle redazioni fino al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, fermo ormai da ... msn.com Giornalisti cattolici: Ucsi Sicilia, domani a Messina corso di formazione e assemblea elettiva. Il ricordo dei nove giornalisti siciliani uccisi dalla mafia e dal terrorismoSi svolgeranno domani, venerdì 24 ottobre, a Messina, il corso di formazione per giornalisti sul tema Testimoni di verità e l’assemblea elettiva degli iscritti dell’Ucsi Sicilia. L’incontro ... agensir.it Questo pomeriggio, a Bruxelles, ho avuto il piacere di incontrare un gruppo di giornalisti siciliani e sardi in visita al Parlamento europeo, fra cui anche i vincitori del riconoscimento “FESR, l’Europa si racconta”, premiati per i loro articoli sull’utilizzo in Sicilia dei f x.com Palermo di sangue e furori. Boss, picciotti, preti e giornalisti. C’è una Sicilia da García Márquez nel nuovo romanzo di Giuseppe Sottile. L'articolo di Michele Masneri è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook