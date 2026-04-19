Centrosinistra Conte | M5s non può accettare criterio partito egemone

Il leader di un movimento politico ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle si è unito alla scena politica per opporsi a un partito tradizionale che all’epoca governava e a strutture di potere radicate. Ha sottolineato che il partito non può essere ora invitato ad accettare un ruolo predominante e consolidato, in quanto questa non era la sua missione originaria. La posizione mette in discussione eventuali alleanze con forze politiche più strutturate.

Roma, 19 apr. (askanews) – “M5s è entrato in politica anche per contrastare un Pd che allora era al governo, per cercare di contrastare apparati di potere quindi oggi non potete chiedere a M5s ‘allora accettate il partito egemone, consolidatelo'”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a Che tempo che fa in onda sul Nove, spiegando la sua contrarietà a individuare il candidato premier del campo largo attraverso il criterio del partito maggiore. “Questa cosa è simpatica – ha aggiunto – tutti a dirmi ‘primarie, primarie, perché non le accetti’, le ho accettate e alla fine diventa ‘Conte vuole dividere’. Dobbiamo andare al governo per 5 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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