La tensione tra i Democratici e il Movimento 5 Stelle torna a salire. Paola De Micheli afferma che i dem stanno dando un contributo egemone nel dibattito con il M5s. La direzione del Partito Democratico, annunciata per il 6 febbraio, si avvicina e si attendono novità importanti. Intanto, De Micheli ribadisce il ruolo attivo dei suoi nel confronto politico in corso.

Alla vigilia della direzione Pd, l'ex ministra dei Trasporti chiede chiarezza su politica estera, energia e alleanze: il partito deve tornare baricentro del centrosinistra ed essere più pragmatico su economia e imprese L’attesa direzione del Pd è stata annunciata dalla segretaria Elly Schlein per il 6 febbraio, e l’ex ministra dei Trasporti e deputata dem Paola De Micheli, titolare di una delle mozioni di minoranza all’ultimo congresso, porterà la sua opinione, dice, “alla luce del contesto internazionale, in un mondo dove sono scomparse le certezze”. “La politica estera interroga infatti il Pd sia sulla modalità di difesa nazionale ed europea, sia rispetto al rapporto con i Cinque Stelle e al posizionamento della coalizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

"I dem diano un contributo egemone nel dibattito con il M5s", dice Paola De Micheli

