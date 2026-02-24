Garlasco botta e risposta Giletti-Taccia | Non quadra Mai fatto

Massimo Giletti solleva dubbi sul caso di Garlasco, affermando che le prove non tornano, dopo aver ascoltato testimonianze contrastanti. La discussione si concentra sulle discrepanze tra le dichiarazioni dei testimoni e i risultati delle indagini. Durante la puntata, il conduttore mette in discussione le versioni ufficiali, evidenziando incongruenze nei dettagli emersi. La puntata prosegue con ulteriori approfondimenti sul processo e le testimonianze coinvolte.

Si parla ancora una volta del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Nella puntata in onda lunedì 23 febbraio su Rai 3, Massimo Giletti non nasconde i propri dubbi. In particolare quelli legati alle parole di Andrea Sempio sulle telefonate fatte a casa Poggi uando l’amico Marco Poggi era in vacanza: "Sapevo che era in vacanza, ma non quando sarebbe tornato - ha detto il nuovo indagato -. Avevo cercato di contattarlo, non ero riuscito. Ho chiamato a casa, mi è stato detto che non c’era, ho riprovato a contattarlo ma non riesco, quindi il giorno dopo consapevolmente chiamo casa, chiedo quando sarebbe rientrato, da lì non ho più chiamato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

GARLASCO: L'AUDIO DI MARCHETTO CHE GILETTI NON HA MANDATO IN ONDA

