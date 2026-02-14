Casa di comunità botta e risposta | Sarà ospitata nel Centro servizi

Il sindaco Stefano Zuccarini e la presidente della Regione, Stefania Proietti, si affrontano sulla collocazione della Casa di comunità. Zuccarini insiste che l’edificio rimarrà nel Centro servizi, mentre Proietti rivendica la propria proposta, che prevede un’altra sede più centrale. La discussione si fa più accesa dopo che alcuni cittadini hanno sollevato dubbi sulla praticità dell’attuale soluzione.

Botta e risposta tra il sindaco Stefano Zuccarini e la presidente della Regione, Stefania Proietti, sulla Casa di comunità. "La presidente della Regione – afferma il sindaco in Consiglio comunale - ha dichiarato pubblicamente, anche sui giornali, che la Casa di comunità di Foligno verrà realizzata con fondi regionali, eppure sono disponibili 18 milioni di euro, stanziati e sono comunque disponibili. Erano utilizzabili fino al 31 dicembre 2025 e lo sono ancora oggi". Secondo lo stesso sindaco quindi "manca solo la volontà della Regione Umbria: l’Inail, ad oggi, è ancora in attesa di conoscere i reali intendimenti dell’attuale Giunta regionale e di capire perché la stessa non presenti un progetto o non chieda proroghe". 🔗 Leggi su Lanazione.it

