A Montepulciano, i produttori si preparano a tornare in scena con l’anteprima del Vino Nobile, la prima DOCG d’Italia. L’evento si svolgerà il 22 e 23 febbraio nella Fortezza, attirando operatori e appassionati interessati a scoprire le nuove annate. È un’occasione importante per il settore, che si riunisce nel cuore della città per assaggiare, confrontare e parlare di vino.

Febbraio, mese di tante anteprime del vino. Così sarà anche a Montepulciano dove il 22 e 23 febbraio, quella che è stata la prima Docg d’Italia, torna protagonista con l’edizione n. 32 dell’Anteprima del Vino Nobile. Il cuore pulsante dell’evento sarà la Fortezza, che ospiterà produttori, operatori del settore ed appassionati. Sui calici, le nuove annate in commercio nel 2026 e quindi il Nobile 2023, la Riserva 2022 e il Vino Nobile di Montepulciano Pieve (annata 2022), frutto delle dodici sottozone disegnate dal Consorzio, un prodotto di fascia "premium" che ha trovato una forte adesione produttiva da parte delle cantine del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anteprima del Vino Nobile. Produttori e operatori nel cuore della Fortezza

Dal 22 al 23 febbraio, Montepulciano ospita la 32ª edizione dell'Anteprima del Vino Nobile.

