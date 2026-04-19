Centinaia di persone corrono per la ricerca contro la Sla
Oggi a Giussano si è svolta la 48esima edizione della camminata “Via Vai” e la 13esima “Io Corro con Giovanni”, due eventi di beneficenza che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo cittadini di diverse età in una corsa collettiva a sostegno della ricerca contro la Sla. La giornata è stata dedicata alla solidarietà e alla raccolta fondi.
Si sono ritrovati in centinaia a Giussano per partecipare alla 48esima edizione della camminata “Via Vai”, 13esima edizione “Io Corro con Giovanni”, manifestazione di beneficenza che si teneva oggi, 19 aprile.Nonostante la pioggia, tra le vie e i cortili di Paina-Brugazzo, dopo essersi ritrovati.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Finanziamenti per nuovi progetti di ricerca contro la Sla, via al Bando 2026
Leggi anche: Solo dieci mesi fa aveva reso pubblica la sua battaglia contro la SLA, trasformando il dolore in una missione per sensibilizzare il mondo sulla ricerca
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Tour Transalp? Un evento che vale la carriera di un amatore; Un nuovo mezzo di soccorso per l'Enpa di San Severo: i 'Cucciolotti' corrono in aiuto degli animali - FoggiaToday; La corsa è così popolare che spesso sui social network diventa un meme; Libano: la resistenza della solidarietà.
Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la stradaVenezia, 19 marzo 2026 – Un blitz da film per un colpo da centinaia di migliaia di euro. Alle prime ore dell’alba un commando di 6-7 persone è entrato in azione allo stabilimento Prada di Dolo, in ... quotidiano.net
Prada, maxi furto da 400 mila euro allo stabilimento a Venezia: rubate centinaia di scarpe, ad agire un commando di 7 personeUn colpo studiato fin nei minimi dettagli, per un bottino da diverse centinaia di migliaia di euro sotto forma di scarpe di Prada. Stamattina alle 4 un furgone usato come ariete ha sfondato il ... ilmessaggero.it
I russi hanno compiuto 4.000 attacchi cyber e centinaia di attacchi di attacchi ibridi contro i paesi dell’UE, prendendo dati finanziari, anagrafici e mettendo nel mirino infrastrutture critiche. La Russia di Putin è un nostro nemico. Finanziare un nemico è un’idiozi x.com
Rubati orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e borse - facebook.com facebook