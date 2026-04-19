Centinaia di persone corrono per la ricerca contro la Sla

Oggi a Giussano si è svolta la 48esima edizione della camminata “Via Vai” e la 13esima “Io Corro con Giovanni”, due eventi di beneficenza che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo cittadini di diverse età in una corsa collettiva a sostegno della ricerca contro la Sla. La giornata è stata dedicata alla solidarietà e alla raccolta fondi.