solo dieci mesi fa aveva reso pubblica la sua battaglia contro la sla trasformando il dolore in una missione per sensibilizzare il mondo sulla ricerca

Eric Dane, noto attore di Grey’s Anatomy, è morto a soli dieci mesi dalla sua pubblica battaglia contro la SLA. Aveva deciso di condividere la sua lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca. La sua malattia lo aveva costretto a rallentare le attività, ma non aveva smesso di parlare della condizione che lo affliggeva. La notizia della sua scomparsa ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole, e molti ricordano il suo coraggio e la determinazione. La sua morte rappresenta una perdita grande per tutti.

I l mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l’interprete che ha dato volto e carisma al dottor Sloan in Grey’s Anatomy. L’attore è morto all’età di 53 anni dopo una coraggiosa quanto rapida battaglia contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), diagnosticata nell’aprile del 2025. La notizia del decesso è stata confermata dalla famiglia, che ha sottolineato come l’attore abbia trascorso i suoi ultimi istanti circondato dall’affetto della moglie Rebecca Gayheart e delle figlie Billie e Georgia, da lui sempre considerate il vero centro della sua esistenza. Grey’s Anatomy stagione per stagione.🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla: «Ho due figlie, voglio vederle crescere. Combatterò fino all'ultimo respiro»

