Solo dieci mesi fa aveva reso pubblica la sua battaglia contro la SLA trasformando il dolore in una missione per sensibilizzare il mondo sulla ricerca

Eric Dane, noto attore di Grey’s Anatomy, è morto a soli dieci mesi dalla sua pubblica battaglia contro la SLA. Aveva deciso di condividere la sua lotta per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca. La sua malattia lo aveva costretto a rallentare le attività, ma non aveva smesso di parlare della condizione che lo affliggeva. La notizia della sua scomparsa ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole, e molti ricordano il suo coraggio e la determinazione. La sua morte rappresenta una perdita grande per tutti.

I l mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eric Dane, l’interprete che ha dato volto e carisma al dottor Sloan in Grey’s Anatomy. L’attore è morto all’età di 53 anni dopo una coraggiosa quanto rapida battaglia contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), diagnosticata nell’aprile del 2025. La notizia del decesso è stata confermata dalla famiglia, che ha sottolineato come l’attore abbia trascorso i suoi ultimi istanti circondato dall’affetto della moglie Rebecca Gayheart e delle figlie Billie e Georgia, da lui sempre considerate il vero centro della sua esistenza. Grey’s Anatomy stagione per stagione.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Solo dieci mesi fa aveva reso pubblica la sua battaglia contro la SLA, trasformando il dolore in una missione per sensibilizzare il mondo sulla ricerca Leggi anche: Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla: «Ho due figlie, voglio vederle crescere. Combatterò fino all'ultimo respiro» Leggi anche: Atterra con l’elicottero sulla pista da sci, di nuovo: la nuova bravata dell’imprenditore. Per lui solo una multa: lo aveva già fatto pochi mesi fa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Artesina all'oro olimpico: il capolavoro di Federica Brignone, 10 mesi dopo l'infortunio; Il film dal lieto fine perfetto: parola di Fede; Graziella, da 10 mesi vive sotto il teatro Piccinni: Caritas in campo. Voglio solo tornare a casa; Olimpiadi Milano Cortina, il miracolo di Federica Brignone: oro olimpico a dieci mesi dall'infortunio shock. Brignone oro nel SuperG, dieci mesi dopo l'infortunio. Il Milan: Ispirazione per tutti noiFederica Brignone ha vinto in queste ore la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, nella specialità SuperG. Una prestazione eccezionale per un'atleta che solo 10 mesi fa era sd ... msn.com Dieci trapianti di rene in un mese: al San Matteo il 2025 è da recordPavia. Il 2025 si è chiuso con un record di trapianti di rene eseguiti al San Matteo: undici in più della media annuale che di solito oscilla intorno alle 30 operazioni, di cui dieci eseguite nel solo ... laprovinciapavese.gelocal.it Eric Dane, volto del Dr. Mark Sloan in Grey's Anatomy, è morto a 53 anni, dieci mesi dopo aver reso pubblica la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) https://shorturl.at/RZjju - facebook.com facebook Dieci mesi fa @ellyesse Elly Schlein annunciava che l’Italia avrebbe perso miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro a causa dei dazi (decisi da Trump su tutta la UE, ma di cui la sinistra dà la colpa a @GiorgiaMeloni). L’Istat oggi pubblica il dato: Ex x.com