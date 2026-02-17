Finanziamenti per nuovi progetti di ricerca contro la Sla via al Bando 2026
AriSLA ha aperto oggi il Bando 2026 per finanziare nuove idee di ricerca sulla SLA, dopo aver ricevuto numerose richieste da ricercatori italiani. La decisione nasce dall’esigenza di trovare cure più efficaci contro questa malattia progressiva, che colpisce principalmente giovani adulti. Tra le proposte, ci sono studi innovativi sui meccanismi cellulari e nuove strategie terapeutiche.
Si apre oggi il nuovo Bando 2026 di AriSLA per finanziare progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). L’iniziativa mira a sostenere la comunità scientifica italiana impegnata a individuare terapie efficaci e strumenti diagnostici innovativi per questa malattia neurodegenerativa, che in Italia colpisce circa 6mila persone. La SLA provoca la progressiva compromissione dei motoneuroni, le cellule responsabili della contrazione dei muscoli volontari, immobilizzando nel tempo la persona colpita e limitando funzioni vitali come parlare, deglutire e respirare. La malattia non incide però sulle capacità cognitive o emotive, e rimane difficile da diagnosticare, con un’evoluzione variabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Ricerca: da Arisla 830mila euro per 6 nuovi progetti sulla Sla
