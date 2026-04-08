Turandot a vela | il centenario di Puccini tra regate e musica

Il lago di Massaciuccoli sarà teatro di un evento speciale il 25 e 26 aprile 2026, dedicato a Giacomo Puccini in occasione del centenario della prima rappresentazione di Turandot. La manifestazione prevede regate e spettacoli musicali, coinvolgendo appassionati di vela e di musica classica. La celebrazione si svolgerà in un contesto naturale con diverse attività programmate lungo le sponde del lago.

Il lago di Massaciuccoli ospiterà il 25 e 26 aprile 2026 un evento nautico dedicato a Giacomo Puccini per celebrare il centenario della prima rappresentazione di Turandot. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, segna il terzo appuntamento della rassegna Le Vele Classiche di Puccini. L’opera in questione debuttò al Teatro alla Scala di Milano esattamente un secolo fa, il 25 aprile 1926, rimanendo storicamente definita come un lavoro incompiuto. Per onorare questo legame, le acque del bacino accoglieranno imbarcazioni d’epoca e derive storiche in due diverse sessioni di navigazione. Un programma tra cultura e nautica d’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turandot a vela: il centenario di Puccini tra regate e musica Leggi anche: Centenario di Turandot. Puccini alle Olimpiadi Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’ Turandot Music with Patrick Milne #Turandot #Puccini #TheRoyalOpera #Opera #Music Temi più discussi: In Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot. Il programma 2026 - Saily; Le Vele Classiche di Puccini: terza edizione nel centenario della Turandot a Torre del Lago Puccini; Vele classiche di Puccini. Regata sul Massaciuccoli sulle note di Turandot; Vela d’epoca, in Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot. Puccini, veleggiata sul lago per i 100 anni del debutto di TurandotVeleggiata sul lago di Massaciuccoli, caro al maestro Giacomo Puccini, per ricordare esattamente 100 anni dopo il debutto di Turandot, l'opera incompiuta. Andò in scena per la prima volta alla Scala d ... ansa.it In Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot. Presentato il programma ufficiale 2026(mi-lorenteggio.com) Viareggio, 7 aprile 2026 – Due giornate di vela classica, cultura nautica, sport, storia, musica operistica, atmosfere antiche e scoperta del territorio. Torna dal 25 al 26 aprile ... mi-lorenteggio.com A Viggiù al via gli eventi per il centenario di Turandot alla Scala. - facebook.com facebook TURANDOT: Nessun dorma Nessun dorma Tu pure, o Principessa Nella tua fredda stanza Guardi le stelle Che tremano d'amore E di speranza x.com