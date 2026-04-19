Cenni | La società civile? Non coinvolta

Le due principali coalizioni politiche non hanno coinvolto la società civile nei loro processi. Questa mancanza di partecipazione è stata oggetto di discussione, ma non sono state adottate iniziative per includere rappresentanti di associazioni o cittadini nelle decisioni pubbliche. La questione è stata sollevata in diverse occasioni, senza che siano emersi segnali concreti di cambiamento. Fino ad ora, quindi, il ruolo della società civile è rimasto limitato.

"Il coinvolgimento della società civile non c’è stato da parte delle due coalizioni politiche: è un dato di fatto e una sconfitta per tutti" sottolinea Roberto Cenni, ex sindaco, unico amministratore del centrodestra alla guida della città di Prato, sostenitore alle ultime elezioni regionali di Alessandro Tomasi nella sfida contro Eugenio Giani. Cenni si ritiene un osservatore privilegiato, vista la sue esperienza a palazzo comunale, e interessato, visto il suo grande amore per Prato. Ma resterà "di lato" nella campagna elettorale non mettendo a disposizione di nessuno il suo bagaglio di sapere e di visione. Quindi non sarà un sostegno di Gianluca Banchelli, esponente di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra e non parteciperà alla sua lista civica eventualmente si faccia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cenni: "La società civile? Non coinvolta" Notizie correlate Leggi anche: L’Etiopia coinvolta nella guerra civile in Sudan? Nomine partecipate Mef, nel 2026 rinnovi record: coinvolta anche la Società Stretto di MessinaNel complesso, dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2026, i consiglieri d’amministrazione nominati o riconfermati nelle partecipate del MEF, tra primo e...