L’Etiopia coinvolta nella guerra civile in Sudan?

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contrasti tra Sudan ed Etiopia, con il governo di Khartoum che ha accusato Addis Abeba di aver fornito supporto e rifugio ai ribelli delle Forze di Supporto Rapido. Questi miliziani, guidati dal generale Dagalo, sono coinvolti in un conflitto contro le forze armate sudanesi. La situazione ha alimentato tensioni tra i due paesi, senza che siano ancora state ufficializzate risposte ufficiali.

È sempre più scontro diplomatico tra Sudan ed Etiopia. Il governo di Khartoum ha accusato quello di Addis Abeba di aver dato sostegno e rifugio ai ribelli delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), ossia i miliziani guidati dal generale Dagalo in lotta contro l’esercito regolare sudanese. Una prova, sempre secondo il governo del Sudan, sarebbe rappresentata dalla recente conquista da parte delle Rsf della cittadina di Kurmuk. Si tratta di una strategica località di confine con l’Etiopia, caduta grazie anche al presunto appoggio dell’esercito etiope ai ribelli sudanesi. #Soudan??: les FSR s’emparent de Kurmuk et ouvrent un nouveau front dans le Nil Bleu Les Forces de soutien rapide (FSR), appuyées par le SPLM-N, ont pris le contrôle de la ville frontalière de Kurmuk après une offensive menée depuis le territoire éthiopien, selon des sources. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Etiopia coinvolta nella guerra civile in Sudan? Articoli correlati Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in SudanConoscere le storie e non perdere mai l’empatia con chi abbandona la propria terra per costruire un futuro migliore. Borno Militants Strike Again, Sahel Violence Spreads, Middle East War Expands Una raccolta di contenuti su Etiopia coinvolta Argomenti discussi: Tra milioni di anni un nuovo oceano dividerà in due l'Africa: il convegno dei Lincei a Roma; Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso.