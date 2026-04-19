Celtic O’Neill frena i sogni | serve il riscatto contro lo St Mirren

Il Celtic si avvicina alla partita contro lo St. Mirren in vista della finale di Coppa di Scozia. L’allenatore ha dichiarato che sarà necessario un riscatto per superare l’avversario e ottenere la qualificazione. La squadra si sta allenando con attenzione, mentre i giocatori sono concentrati sulla sfida che potrebbe decidere il loro cammino in questa competizione. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre.

Il Celtic si prepara alla sfida decisiva contro il St. Mirren per l’accesso alla finale di Coppa di Scozia, ma l’atmosfera in campo è cauta. Martin O’Neill ha espresso dubbi sulla reale capacità della sua formazione di puntare direttamente al trofeo, nonostante il momento positivo dei Bhoys e la necessità di riscattarsi dopo la sconfitta subita nella finale della Scottish League Cup contro lo stesso avversario all’inizio dell’annata. L’analisi del tecnico sulla tenuta della squadra. Nessuna euforia prematura tra i ranghi del Celtic. Martin O’Neill, che guida la squadra in qualità di tecnico ad interim, ha frenato le aspettative riguardo alla possibilità di concludere il proprio incarico con un successo in questa prestigiosa competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celtic, O’Neill frena i sogni: serve il riscatto contro lo St. Mirren Notizie correlate Celtic-Stoccarda (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Panchina numero 1000 per O’Neill contro gli SchwabenNon è stato un girone eccezionale per lo Stoccarda di Hoeness, costretto ai playoff di Europa League e alla sfida contro il Celtic. Celtic-Stoccarda (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Panchina numero 1000 per O’Neill contro gli SchwabenNon è stato un girone eccezionale per lo Stoccarda di Hoeness, costretto ai playoff di Europa League e alla sfida contro il Celtic. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Siamo ancora all’inizio del nostro percorso – Fabregas frena gli entusiasmi in vista della sfida con l’Inter. Celtic Glasgow, O’Neill: Bologna ottima squadra, sicuramente vorrà arrivare tra le prime 8Alla vigilia della gara valevole per la settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Celtic Glasgow - in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 18.45, allo stadio Renato Dall'Ara ... tuttomercatoweb.com Celtic, il traghettatore O'Neill saluterà domenica. Individuato il nuovo tecnicoIl Celtic si appresta a chiudere per il nuovo allenatore. Per la sfida di domenica contro l'Hibernian siederà in panchina, presumibilmente per l'ultima volta, il traghettatore Martin O'Neill. Il ... tuttomercatoweb.com