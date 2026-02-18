Celtic-Stoccarda Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Panchina numero 1000 per O’Neill contro gli Schwaben

Il Celtic ospita lo Stoccarda martedì alle 21:00 nella partita di Europa League. La squadra tedesca, guidata da Hoeness, si gioca la qualificazione ai gironi, dopo una prima fase difficile. Questa sera, O’Neill siederà sulla panchina numero 1000 in carriera, un traguardo importante per l’allenatore. Lo Stoccarda, che ha faticato nel girone, cerca una vittoria per mantenere vive le speranze di passare il turno. La partita si preannuncia combattuta e decisiva per entrambe le squadre.

Non è stato un girone eccezionale per lo Stoccarda di Hoeness, costretto ai playoff di Europa League e alla sfida contro il Celtic. I Bhoys tra l’altro da quando è tornato a pieno titolo O’Neill panchina stanno attraversando un ottimo momento e sono solo a 3 punti dalla vetta; una rimonta incredibile firmata dall’allenatore irlandese tornato a salvare il club a 6 anni dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L'incontro tra Celtic e Stoccarda si gioca il 19 febbraio 2026 alle 21:00, a causa delle difficoltà incontrate dalla squadra tedesca nel girone di Europa League.

