Celtic-Stoccarda Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Panchina numero 1000 per O’Neill contro gli Schwaben

Il Celtic affronterà lo Stoccarda oggi alle 21:00 nella partita di Europa League, segnando la 1000ª panchina per l’allenatore O’Neill. La squadra tedesca, allenata da Hoeness, ha avuto un percorso difficile in questa stagione e si trova ora ai playoff, dopo aver concluso il girone senza grandi risultati. La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni decise a ottenere la vittoria. I tifosi seguono con attenzione le formazioni ufficiali e le quote scommesse. La partita si svolge allo stadio Celtic Park.

Non è stato un girone eccezionale per lo Stoccarda di Hoeness, costretto ai playoff di Europa League e alla sfida contro il Celtic. I Bhoys tra l'altro da quando è tornato a pieno titolo O'Neill panchina stanno attraversando un ottimo momento e sono solo a 3 punti dalla vetta; una rimonta incredibile firmata dall'allenatore irlandese tornato a salvare il club a 6 anni dalla.