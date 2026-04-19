Il “Record Store Day” si svolge ogni terzo sabato di aprile ed è una giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti. In questa occasione vengono organizzate iniziative e promozioni speciali per valorizzare il settore e il patrimonio musicale. Quest’anno, alcuni negozi hanno offerto ai clienti una colazione in omaggio, come parte delle attività promozionali. L’evento coinvolge negozi di musica in diverse città e paesi.

Il “Record Store Day“ è una giornata celebrata, a livello internazionale, ogni terzo sabato del mese di aprile di ogni anno e il cui scopo, così come concepita da Chris Brown (un impiegato di un negozio indipendente di dischi statunitense), è quello di celebrare gli oltre 700 negozi di dischi indipendenti negli Stati Uniti d’America in quel momento, assieme alle centinaia di migliaia di negozi musicali indipendenti in tutto il globo. L’iniziativa è nata ufficialmente nel 2007 e viene festeggiata con centinaia di registrazioni e di artisti che vi partecipano, facendo apparizioni speciali, performance, incontri e accoglienza con i propri fan, nonché con l’organizzazione di mostre d’arte, stampa di vinili e cd in edizione speciale, insieme ad altri prodotti promozionali creati per l’occasione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrato il “Record store day“ con... colazione in omaggio

She married a “disabled” tycoon for revenge—then he stood up on their wedding night.

Notizie correlate

Top Tre: nel weekend arriva il Record Store Day con Springsteen e i Pink Floyd?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel...

Gallarate, il Record Store Day unisce la città per Paolo CarùLa musica dal vivo ha preso il sopravvento in piazza Garibaldi a Gallarate durante la celebrazione del Record Store Day, un appuntamento...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Celebrato il Record store day con... colazione in omaggio; Il vinile non si ferma: oggi è il Record Store Day 2026: eventi e concerti a Ragusa; Record Store Day 2026, l’elenco dei vinili esclusivi targati Sony Music; Record Store Day 2026 con una serie di vinili esclusivi -.

Vinili e cassette mettono lo streaming in soffitta, almeno per un giornoAnche Brescia è pronta a celebrare il Record Store Day con concerti, edizioni speciali e iniziative collaterali, la giornata mondiale dedicata ai supporti musicali «fisici» ... giornaledibrescia.it

Record Day Store 2026: il vinile non è un trend passeggeroVa in scena l'edizione 2026 del Record Day Store, mentre i numeri dicono che in Italia quella del vinile non è solo una moda passeggera. punto-informatico.it

Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di u - facebook.com facebook

Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca è stato celebrato come un campione del sovranismo. Ma cosa c'entra il sovranismo con un intervento militare rischioso e fondato su fragili presupposti Cosa c'entra con le offese rivolte al leader spirituale di u x.com