Cedimento stradale davanti all' università bloccato mezzo di Amia

Da veronasera.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tratto di Via San Francesco davanti all'università è stato chiuso ieri pomeriggio, 18 aprile, a causa di un cedimento della strada. Un veicolo di Amia è rimasto coinvolto nell’incidente e si trova attualmente bloccato. Le autorità hanno immediatamente messo in atto le operazioni di isolamento dell’area per sicurezza e per permettere eventuali interventi di riparazione.

Un tratto stradale di Via San Francesco è stato prontamente isolato dopo l'improvviso cedimento che ha coinvolto ieri pomeriggio, 18 aprile, un veicolo di Amia.L'incidente si è verificato nei pressi del Chiostro di San Francesco dell'università di Verona, dove una porzione della carreggiata ha.🔗 Leggi su Veronasera.it

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