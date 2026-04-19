Cedimento stradale davanti all' università bloccato mezzo di Amia

Un tratto di Via San Francesco davanti all'università è stato chiuso ieri pomeriggio, 18 aprile, a causa di un cedimento della strada. Un veicolo di Amia è rimasto coinvolto nell’incidente e si trova attualmente bloccato. Le autorità hanno immediatamente messo in atto le operazioni di isolamento dell’area per sicurezza e per permettere eventuali interventi di riparazione.

Un tratto stradale di Via San Francesco è stato prontamente isolato dopo l'improvviso cedimento che ha coinvolto ieri pomeriggio, 18 aprile, un veicolo di Amia.L'incidente si è verificato nei pressi del Chiostro di San Francesco dell'università di Verona, dove una porzione della carreggiata ha.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Incidente stradale: mezzo pesante sbanda in galleria, traffico bloccatoI vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, lungo il raccordo autostradale... Ancora un cedimento stradale. Via Val di Torbola è chiusaScivola una parte della strada che sale verso gli abitati di San Quirico e l’alta Val di Torbola, per la via di proprietà comunale non è restato che... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: VIDEO | Camion Amia sprofondato sulla strada davanti all’Università: avviate le verifiche; Via Corsica, voragine e lavori complessi: per la riapertura occorre più tempo; Camion dei rifiuti sprofonda in via San Francesco davanti all'università, il cemento ha ceduto nell'area del cantiere; Si apre una voragine sul lungomare Colombo: area transennata. Cedimento stradale davanti all'università, bloccato mezzo di AmiaUn tratto stradale di Via San Francesco è stato prontamente isolato dopo l'improvviso cedimento che ha coinvolto ieri pomeriggio, 18 aprile, un veicolo di Amia. veronasera.it NOTA ACQUE VERONESI “Il tratto di via San Francesco interessato dal cedimento stradale che ha coinvolto un mezzo di Amia è stato messo in sicurezza mediante la transennatura di un breve segmento di strada fino a via Timavo. Dalle prime verifiche, scatta - facebook.com facebook