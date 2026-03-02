Incidente stradale | mezzo pesante sbanda in galleria traffico bloccato

Oggi nel pomeriggio, un mezzo pesante ha perso il controllo e si è sbandato all’interno di una galleria lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, in direzione Lazio. L’incidente ha provocato il blocco del traffico nella zona, con i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia che sono intervenuti per gestire la situazione. La strada rimane chiusa al momento per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, direzione territorio laziale. Il conducente di un mezzo pesante con semirimorchio ha perso il controllo del veicolo, sbandando all'interno.