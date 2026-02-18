Ancora un cedimento stradale Via Val di Torbola è chiusa
Un nuovo cedimento sulla strada ha costretto il Comune a chiudere Via Val di Torbola. La mattina di oggi, una porzione della carreggiata che collega San Quirico con l’alta Val di Torbola è scivolata via, rendendo impossibile il passaggio. La strada, di proprietà comunale, è stata immediatamente interdetta al traffico per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti devono trovare percorsi alternativi per raggiungere le loro abitazioni.
Scivola una parte della strada che sale verso gli abitati di San Quirico e l’alta Val di Torbola, per la via di proprietà comunale non è restato che vietarne il transito. È quanto si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada che sale verso la montagna pesciatina, la cui causa è sicuramente la pioggia incessante caduta negli ultimi periodi che ha ulteriormente aggravato una situazione di disagio della strada già più volte sottolineata nel corso dell’ultimo anno. Per evitare che qualcuno venga coinvolto nell’ulteriore cedimento della parte franosa il sindaco di Pescia Riccardo Franchi ha emesso una ordinanza specificando che al seguito dell’aggravarsi del cedimento stradale la via Val di Torbola è chiusa totalmente al transito nel tratto compreso tra la deviazione per la Madonna del Tamburino e la frazione di San Quirico a partire dalle ore 12 di ieri, martedì 17 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fuorigrotta, cedimento stradale in via Caravaggio: strada chiusa e bus deviatiA Fuorigrotta, Napoli, si è verificato un cedimento stradale in via Caravaggio, che ha reso necessario chiudere temporaneamente la strada.
Camogli: cedimento stradale e stop al trafficoQuesta mattina a Camogli il traffico è stato interrotto sulla strada di accesso alla città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ancora un cedimento stradale. Via Val di Torbola è chiusa; Nuova strada chiusa e Bagnoli, ancora un cedimento: Non ce la facciamo più; Nuova strada chiusa e Bagnoli, ancora un cedimento: 'Non ce la facciamo più'; Ariano: ancora un cedimento, terreno sulla strada in località Manna.
Maltempo, cede un tratto di strada sulla PS 20 Erice-PizzolungoA causa del maltempo, si è verificato un cedimento lungo la Strada Provinciale SP20 che collega via mare Erice a Pizzolungo. L’area interessata dal ... itacanotizie.it
Nuova strada chiusa e Bagnoli, ancora un cedimento: Non ce la facciamo piùBagnoli perde un'altra strada. Stamattina è il turno di via Ilioneo, transennata dalla polizia municipale per una buca molto profonda. La strada sta mostrando evidenti segni di cedimento, e la paura è ... napolitoday.it
Smarrita gattina di 10 mesi da ieri mattina in via Val Ciamon, zona pizzeria alla Rotonda a Thiene. È completamente nera con un baffo bianco ed è stata sterilizzata da poco, si vedono ancora i punti sulla pancia. Telefono 3408748143 facebook
Emanuela Cereghetti, su #Municipio7, scrive: " #Lavori via Val Pellice - Monte Baldo" partecipami.it/infodiscs/view… x.com