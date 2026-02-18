Ancora un cedimento stradale Via Val di Torbola è chiusa

Un nuovo cedimento sulla strada ha costretto il Comune a chiudere Via Val di Torbola. La mattina di oggi, una porzione della carreggiata che collega San Quirico con l’alta Val di Torbola è scivolata via, rendendo impossibile il passaggio. La strada, di proprietà comunale, è stata immediatamente interdetta al traffico per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti devono trovare percorsi alternativi per raggiungere le loro abitazioni.

Scivola una parte della strada che sale verso gli abitati di San Quirico e l’alta Val di Torbola, per la via di proprietà comunale non è restato che vietarne il transito. È quanto si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada che sale verso la montagna pesciatina, la cui causa è sicuramente la pioggia incessante caduta negli ultimi periodi che ha ulteriormente aggravato una situazione di disagio della strada già più volte sottolineata nel corso dell’ultimo anno. Per evitare che qualcuno venga coinvolto nell’ulteriore cedimento della parte franosa il sindaco di Pescia Riccardo Franchi ha emesso una ordinanza specificando che al seguito dell’aggravarsi del cedimento stradale la via Val di Torbola è chiusa totalmente al transito nel tratto compreso tra la deviazione per la Madonna del Tamburino e la frazione di San Quirico a partire dalle ore 12 di ieri, martedì 17 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

