Cecchini di Sarajevo parla a volto scoperto l’ex cacciatore piemontese indagato | Convivo male con l’accusa ma non mi tocca

Un ex cacciatore piemontese coinvolto in un’indagine sui cosiddetti “cecchini di Sarajevo” ha parlato a volto scoperto, affermando di non sentirsi colpito dall’accusa. L’uomo ha dichiarato di convivere male con la situazione, ma ha ribadito di non aver mai avuto rapporti con le vicende che gli vengono contestate. La sua posizione si inserisce nel quadro delle indagini in corso su presunti episodi di mira mirata durante il conflitto.

«Convivo male non tanto per l’accusa, che non mi tocca, perché continuo a ribadire che lì non ci sono mai stato. Mi preoccupa piuttosto che per un’ingenuità e una leggerezza l’inchiesta possa trascinarsi a lungo». A dichiararlo, in un’intervista a volto scoperto al Tgr Piemonte, è uno dei presunti “cecchini del weekend” indagato dalla procura di Milano per «omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti», per l’ipotesi di aver pagato per andare a uccidere, anche di civili, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ’92 e il ’95. Il 64enne, Lucio Cavanna, vive in provincia di Alessandria e ha scelto di comparire a volto...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: I cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: "C’erano anche ex della Folgore" “Cecchini del weekend” di Sarajevo, c’è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l’ex cacciatore piemonteseL’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti «safari umani» nei Balcani si allarga. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il turismo dei cecchini a Sarajevo; Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta a Milano: convocato un altro uomo; Ezio Gavazzeni: Ben vestiti. Con fuoristrada, rolex e armi costose. Insomma, con molti soldi. Vi racconto i cecchini del weekend a Sarajevo; Cecchini di Sarajevo, indagato nega tutto: Mai stato in Bosnia, ho solo millantato. Cecchini a Sarajevo, parla l’indagato: Io lì non ci sono mai statoSi dice estraneo ai fatti, ma ammette il peso dell’accusa. Lucio Cavan, 64 anni, tra gli indagati dalla procura di Milano nell’inchiesta sui presunti cecchini a pagamento durante l’assedio di ... giornalelavoce.it Cecchini a Sarajevo, parla l'ex dipendente del Comune di GenovaAi microfoni della TGR Piemonte Lucio Cavanna esce allo scoperto. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sul presunto turismo di guerra contro i civili in Bosnia ... rainews.it È uno dei libri del momento e racconta la vicenda, in parte già nota, degli stranieri che durante la guerra si recavano sulle colline fuori da Sarajevo per sparare sui cittadini inermi da grande distanza. Questa sera Ezio Gavazzeni presenta a Masate "I cecchini d facebook "Cecchini del weekend" di Sarajevo, c'è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l'ex cacciatore piemontese x.com