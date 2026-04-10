Cecchini del weekend di Sarajevo c’è un quarto indagato | Ecco cosa ho visto ho ancora gli incubi Chi è l’ex cacciatore piemontese

Nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano sui cosiddetti «safari umani» nei Balcani, si è aggiunto un quarto indagato. Si tratta di un ex cacciatore piemontese che ha riferito di aver assistito a scene disturbanti, dicendo di avere ancora incubi. La vicenda riguarda presunti omicidi volontari aggravati da motivi abietti, e l’inchiesta si sta concentrando su più persone coinvolte.

L’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti « safari umani » nei Balcani si allarga. Sale a quattro il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti. L’ultimo profilo emerso è quello di un cacciatore della provincia di Alessandria, ex cancelliere in un ufficio giudiziario della Liguria, che dovrà presentarsi davanti ai magistrati il prossimo 13 aprile. L’uomo era balzato agli onori delle cronache dopo un’intervista rilasciata al Tgr, poi acquisita dalla procura, in cui raccontava la sua esperienza tra il 1994 e il 1995, periodo in cui si sarebbe recato più volte nella ex Jugoslavia per unirsi a una formazione paramilitare serba. 🔗 Leggi su Open.online

Safari umani a Sarajevo, cacciatore piemontese: “Se ho sparato a qualcuno? Certo, oggi ho gli incubi”Un cacciatore piemontese di 60 anni, il cui nome è spuntato nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti "safari umani", racconta di essere...

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Cecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: invito a comparire per un ottantenne

Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; Intersezioni 2026: Presentazione del libro 'I cecchini del weekend', con l'autore Ezio Gavazzeni; Ezio Gavazzeni: Ben vestiti. Con fuoristrada, rolex e armi costose. Insomma, con molti soldi. Vi racconto i cecchini del weekend a Sarajevo; 'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailer.

Cecchini italiani a Sarajevo, quarto indagato: è un ex cacciatore. «Andavo a combattere per i serbi, ho ancora gli incubi»Ci sono sviluppi nell'inchiesta della Procura di Milano sul caso dei «cecchini del weekend», accusati di aver pagato andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, ... ilgazzettino.it

Cecchini del weekend, al cinema il doc 'Sarajevo Safari' VIDEOMentre si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del weekend', arriva anche al cinema 'Sarajevo Safari', il documentario del 2022 del regista sloveno ... ilgazzettino.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese x.com

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese https://l.euronews.com/fsKh - facebook.com facebook