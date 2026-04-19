L’associazione Cecchi Pandolfini ha annunciato il cambio di leadership con l’elezione di Mirko Tomagnini come nuovo presidente. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando un aggiornamento nella gestione dell’organizzazione. La nomina di Tomagnini segue un processo di voto interno e si inserisce in una fase di rinnovamento dell’associazione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui dettagli delle modalità di elezione o sui programmi futuri.

L’associazione Cecchi Pandolfini ha rinnovato la propria guida con l’elezione di Mirko Tomagnini alla presidenza. Il nuovo organo direttivo, definito contestualmente al vertice, punta a garantire la continuità operativa e lo sviluppo delle iniziative sul territorio attraverso una squadra strutturata. Il passaggio di testimone avviene in un momento di consolidamento per l’ente, che porta il nome del sindaco Rolando Cecchi Pandolfini. Il neo presidente ha espresso gratitudine verso chi ha espresso il voto, manifestando un particolare riconoscimento verso Fabio Simonini. Quest’ultimo, alla guida uscente dell’associazione, è stato fondamentale nel coinvolgere Tomagnini nelle dinamiche operative degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cecchi Pandolfini: Tomagnini guida il nuovo corso dell’associazione

Notizie correlate

Associazione Cecchi Pandolfini. Tomagnini nuovo presidenteNuovo corso per l’associazione culturale "Cecchi Pandolfini", reduce dal rinnovo del direttivo.

Simonini lascia il ’Cecchi Pandolfini’: "L’associazione deve rinnovarsi"Fabio Simonini dopo tre mandati si dimette da presidente dell’associazione Rolando Cecchi pandolfini.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Associazione Cecchi Pandolfini Tomagnini nuovo presidente.

La Cecchi Pandolfini ha un nuovo presidenteL’ associazione Cecchi Pandolfini ha un nuovo presidente:Mirko Tomagnini. Insieme al presidente, è stato definito il nuovo direttivo, che rappresenta un elemento centrale per l’attività e lo sviluppo ... luccaindiretta.it

Associazione Cecchi Pandolfini. Tomagnini nuovo presidenteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it