associazione cecchi pandolfini tomagnini nuovo presidente

Nuovo corso per l’associazione culturale "Cecchi Pandolfini", reduce dal rinnovo del direttivo. A guidarla sarà infatti Mirko Tomagnini (nella foto), eletto presidente e subentrato, quindi, al dimissionario Fabio Simonini. Oltre a Tomagnini il direttivo è formato da Angelo Bartolucci (tesoriere), Marilena Pintus, Claudia Dinelli, Diego Ferrando (segretario), Rossano Forassiepi, Pietro Lazzerini, Domenico Lombardi, Susanna Maremmani, Giovanni Panconi, Alessio Panichi, Fabio Simonini, Irene Tarabella e Nicola Rakdey. "È una squadra articolata e rappresentativa – dice Tomagnini, noto esponente del Pd – chiamata a lavorare in modo coeso per dare continuità ai progetti avviati e promuovere nuove iniziative sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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