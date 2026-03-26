Simonini lascia il ’Cecchi Pandolfini’ | L’associazione deve rinnovarsi

Dopo tre mandati, Fabio Simonini si dimette dalla carica di presidente dell’associazione Rolando Cecchi Pandolfini. La decisione è stata comunicata ufficialmente e Simonini ha sottolineato la necessità di un rinnovo all’interno dell’organizzazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni.

Fabio Simonini dopo tre mandati si dimette da presidente dell’associazione Rolando Cecchi pandolfini. Un addio che fa rumore, dopo l’atteggimaneto vivace e battagliero dimostrato da Simonini anche andando in frizione col sindaco (nel 2025 protestò per il mancato convolgimento dei cittadini sulla decisione di omaggiare Leone X, ricordato per aver condotto un papato segnato da eccessi). Il 18 aprile ci sarà il rinnovo del direttivo e a farsi avanti è Mirko Tomagnini. Per Simonini potrebbe poi profilarsi un ritorno all’impegno attivo, visto che il suo nome è ventilato come papabile candidato nel centrosinistra alle amministrative 2028. "Come da... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Simonini lascia il ’Cecchi Pandolfini’: "L’associazione deve rinnovarsi" Articoli correlati Leggi anche: Educazione,Mattarella:"Deve rinnovarsi" Anche la pelle più sensibile non deve rinunciare allo scrub per rinnovarsi e illuminarsi. 7 prodotti da provareAnche la pelle più sensibile a bisogno di esfoliazione e rinunciarci sarebbe un errore.