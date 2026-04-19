C’è stato un incidente mortale in una gara di Gran Turismo in Germania

Durante le qualifiche di una gara di Gran Turismo in Germania, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un pilota finlandese. Altri sei partecipanti sono rimasti feriti. La manifestazione è stata interrotta e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia ha suscitato scalpore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La sicurezza nelle competizioni di questo genere è ora al centro dell’attenzione.

Il pilota finlandese Juha Miettinen è morto e altri sei sono rimasti feriti durante le qualifiche della difficile 24 Ore del Nürburgring Sabato un pilota finlandese di 66 anni, Juha Miettinen, è morto in un grosso incidente che ha coinvolto diverse macchine durante le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, in Germania. Altri sei piloti sono rimasti feriti, in modo non grave, e le qualifiche sono state interrotte per permettere i soccorsi in pista. Miettinen, che guidava una BMW 325i, era uno dei piloti non professionisti di maggiore esperienza (i cosiddetti gentleman-driver), tra quelli che partecipano abitualmente alle gare di Turismo e Gran Turismo.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - C’è stato un incidente mortale in una gara di Gran Turismo in Germania L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Notizie correlate Leggi anche: LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider per una medaglia, Gran Bretagna favorita insieme alla Germania Leggi anche: LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis ci provano per il podio! Aspettiamo Gran Bretagna e Germania Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Gran Turismo 7 verso l'update Spec 4: Polyphony Digital si chiede, cosa vuole la community?; PlayStation ti porta dentro i giochi: nasce The Playerbase, e puoi finire in Gran Turismo 7; Maserati fornitore ufficiale delle vetture per il GT World Challenge Europe powered by AWS anche nel 2026; Gran Turismo World Series 2026: calendario completo con Tokyo, Singapore e finali mondiali. Cineturismo e territori, Andrea Lolli su Rai3: Non è un turismo di nicchiaAndrea Lolli, aquilano, tra i fondatori del Cammino del Gran Sasso ed esperto di cineturismo, è stato ospite di TG3 Fuori TG, trasmissione di Rai3 condotta da Patrizia Senatore, per un confronto dedic ... laquilablog.it Gran turismo 5 Appena raggiunto Liv 35 , vinto auto , che verrà usata per fare la Endurance 24h Gioco , poi metto pausa, poi continuo a giocare , poi pausa e pian piano la 24h la finisco - facebook.com facebook L’Alfa Romeo 1750 GT è una delle gran turismo italiane più riuscite di sempre: linea pulita, proporzioni perfette e quel carattere sportivo elegante che ha reso immortale la serie disegnata da Bertone. Una coupé che ancora oggi basta guardare per capire cos x.com